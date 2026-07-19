Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Археологи нашли греческий ипподром и театр на берегу моря в Ливии
Также обнаружены священные комплексы, способные рассказать о религиозной жизни прибрежного города древней Киренаики
реклама

Французская археологическая миссия в Ливии объявила о находках в современном городе Сузе. Город, который в древности был известен как Аполлония, включал в себя греческий ипподром. Также был найден неизвестный прежде театр с видом на море. По словам директора миссии Винсента Мишеля, ипподром стал исключительной находкой, поскольку в средиземноморском регионе до сих пор не было найдено сопоставимых сооружений.

Изображение: Французская археологическая миссия в Ливии

Проблема с обнаружением древних ипподромов состоит в том, что зачастую они состояли из земляных сооружений с минимальным количеством архитектурных элементов, способных пережить тысячелетия. Ипподром Аполлонии может служить свидетельством организованных спортивных мероприятий и общественных развлечений в греческой Северной Африке. Он указывает на существование обширной гражданской инфраструктуры и может заставить историков пересмотреть статус Аполлонии в древнем Средиземноморье.

Изображение: Французская археологическая миссия в Ливии

реклама

Археологам ещё предстоит предоставить данные относительно дат, сохранности и планировки ипподрома. Это же относится и к найденному театру.

Изображение: Французская археологическая миссия в Ливии

#история #археология #раскопки #ливия
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
Энтузиаст подсоединил к RTX 3080 одиннадцать вентиляторов и добился заметного снижения температуры
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
Pink Floyd и We Are Rewind выпустили кассетный плеер с ремастером The Dark Side of the Moon
Шеф Пентагона поддержал пилотов после прохода группы Blue Angels над пляжем на малой высоте
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
Лауреат Нобелевской премии по физике с помощью Claude AI решил задачу десятилетней давности
Oppo K15 с аккумулятором на 8000 мАч и активным охлаждением поступит в продажу в Китае 24 июля
Концепт Audi Zero One Sphere заменил привычный кузов четырьмя цилиндрическими элементами
Эксглава Intel рассказал о высмеивании GPU NVIDIA, работе с Джобсом и о будущем квантовых вычислений
Уникальный робот привлекает внимание посетителей на выставке WAIC 2026 в Шанхае
Дебютировавший в 1999 году первый в мире GPU GeForce 256 протестирован в Half-Life 2 и других играх
VideoCardz: первая партия RTX 50 Super уже отгружена, но запуск новинок задерживается
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
Motorola показала планшет Moto Pad 70 Groove с девятью динамиками JBL, включая три сабвуфера
ЦКАД полностью обеспечили покрытием связи стандарта LTE
Xiaomi готовит выпуск смартфона Poco X8 с аккумулятором на 9000 мАч
Сборы фильма «Холоп 3» превысили 1 миллиард рублей
Астрономы решили 40-летнюю загадку гигантской структуры над центром Млечного Пути
В Китае блогера приговорили к тюремному сроку за дискредитацию электромобиля Xiaomi SU7

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью
«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter