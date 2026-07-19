Также обнаружены священные комплексы, способные рассказать о религиозной жизни прибрежного города древней Киренаики

Французская археологическая миссия в Ливии объявила о находках в современном городе Сузе. Город, который в древности был известен как Аполлония, включал в себя греческий ипподром. Также был найден неизвестный прежде театр с видом на море. По словам директора миссии Винсента Мишеля, ипподром стал исключительной находкой, поскольку в средиземноморском регионе до сих пор не было найдено сопоставимых сооружений.

Изображение: Французская археологическая миссия в Ливии

Проблема с обнаружением древних ипподромов состоит в том, что зачастую они состояли из земляных сооружений с минимальным количеством архитектурных элементов, способных пережить тысячелетия. Ипподром Аполлонии может служить свидетельством организованных спортивных мероприятий и общественных развлечений в греческой Северной Африке. Он указывает на существование обширной гражданской инфраструктуры и может заставить историков пересмотреть статус Аполлонии в древнем Средиземноморье.

Изображение: Французская археологическая миссия в Ливии

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Археологам ещё предстоит предоставить данные относительно дат, сохранности и планировки ипподрома. Это же относится и к найденному театру.

Изображение: Французская археологическая миссия в Ливии