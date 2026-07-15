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В Азербайджане обнаружено крупное поселение эпохи Атропатены возрастом 2200 лет
Совместная экспедиция обнаружила в горах крупный каменный комплекс с признаками оборонительных сооружений
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Археологи нашли в горах юго-восточного Азербайджана остатки крупного поселения, которое могло существовать примерно 2200 лет назад. Оно находится недалеко от села Уракаран Ярдимлийского района и содержит достаточно крупные постройки из камня, оборонительное сооружение и следы производственной деятельности. Это может быть первое из найденных в этой горной части страны крупных городских поселений периода Атропатены.

Изображение: Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана

Авторами открытия на левом берегу реки Вилаш стала совместная азербайджано-американская экспедиция. Раскопки пока не привели к открытию полных границ или внутреннего плана города, но речь должна идти о крупном высокогорном поселении. Также есть следы пожара, разрушившего часть комплекса. Обрушение кровли могло сохранить следы зданий.

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В Гамильтонском колледже в США специалисты проведут лабораторный анализ для получения более точных дат и сведений об экономике поселения. Пока же по находкам из более поздних уровней поселения сделан вывод о том, что как минимум с начала I века н. э. здесь велось производство стекла.

Изображение: Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана

Археологический комплекс Сейидин Йери впервые нашли в рамках археологических работ в 2024 году. Публикация 2025 года рассказала о многоэтапной каменной архитектуре, оштукатуренных полах и отложениях с большим количеством археологического материала. Находка ставит под сомнение предположение о том, что юго-восточные высокогорные районы были заселены лишь частично в конце I тысячелетия до н. э. и начале I тысячелетия н. э. Теперь речь идёт о существовании осёдлых общин.

Изображение: Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана

На кладбище неподалёку нашли захоронения в кувшинах, мегалитические гробницы, наземные могилы и вероятные захоронения лошадей. Радиоуглеродный анализ и артефакты показали использование кладбища с ахеменидского периода до парфянской эпохи.

Атропатена возникла после распада Ахеменидской персидской империи в конце IV века до н. э. Это государственное образование назвали в честь Атропата, ахеменидского губернатора и военачальника. Он сохранил контроль над северо-западной частью Мидии во время политической борьбы, последовавшей за смертью Александра Великого.

#сша #история #археология #раскопки #азербайджан
Источник: arkeonews.net
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