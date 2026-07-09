Их доля от общего числа покупок за год выросла с 6,5% до 16%

Издание ТАСС со ссылкой на оператора связи «МегаФон» сообщает, что смартфоны с поддержкой приложений искусственного интеллекта набирают популярность среди российских покупателей. Статистика продаж смартфонов с ИИ у «МегаФон» показывает, что год назад на их долю приходилось 6,5% продаж. За год это количество выросло на 150%, до 16%. Представители «МегаФона» отмечают, что смартфоны с ИИ есть только у 2,8% российских пользователей, но интерес к ним увеличивается вместе с ростом предложений. Продажи смартфонов в «МегаФон» в целом увеличились на 27%.

В «МегаФоне» под ИИ-смартфоном подразумеваются устройства с технически доступной для российских пользователей функциональностью. Заблокированные возможности не учитывались.

Изображение: Gemini

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Приводится также статистика спроса на ИИ-смартфоны по полам. В 58% случаев подобные аппараты приобретают мужчины, в 42% случаев — женщины. 40% владельцев этих смартфонов относятся к возрастной категории 37–47 лет, среди пользователей 25–36 лет их 22%, 48–58 лет — 21%.

Представители оператора связи говорят, что полноценные наборы возможностей ИИ в настоящее время доступны по большей части в составе флагманских смартфонов. В ближайшие три года они ждут появления подобных возможностей в смартфонах средней ценовой категории.