Находка указывает на зарождение гончарного дела в юго-западной Азии в качестве эксперимента

В журнале Antiquity опубликована работа исследователей Эргюля Кодаша, Натальи Петровой, Марии Дагмехчи и Рана Озбала. Они рассмотрели фрагменты глины из Чемка-Хёюк, докерамического неолитического памятника в турецкой провинции Мардин. Анализ показал развитие керамики почти 12000 лет назад.

Изображение: Kodaş, E., et. al., 2026

Работа была проведена после того, как связанное с проектом плотины строительство дороги повредило курган. Раскопки позволили определить две главные фазы: протонеолитический или позднеэпипалеолитический уровень, датируемый 10800–9600 гг. до н. э., и докерамический неолитический уровень А, датируемый 9600–8700 гг. до н. э. В них было выявлено восемь уровней строительства.

Изображение: Kodaş, E., et. al., 2026

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Речь идёт об обнаружении не просто фрагментов, а о переходе от ранних форм жилища к более прочной архитектуре. Поселение трансформировалось постепенно. Наиболее ранние уровни сохраняют в себе следы круглых сооружений. Более поздние уровни свидетельствуют о наличии круглых или эллиптических подземных или полуподземных зданий, включая здания с внутренними перегородками и массивной каменной кладкой.

На уровнях 5, 6 есть полуподземные землянки с радиальными отсеками. На уровне 2 есть круглые сооружения диаметром до 10 м, где и нашли фрагменты обожжённой глины.

Изображение: Kodaş, E., et. al., 2026

46 фрагментов обожжённой глины могли принадлежать девяти разным сосудам. Они относятся примерно к 9350 году до н. э. Часть фрагментов могла относиться к сосудам, другие были нанесены на органические поверхности. Жители пробовали разные формы, смеси и способы использовать глину.

Изображение: Kodaş, E., et. al., 2026

Имеющиеся данные указывают на преднамеренный обжиг. Микроскопический и мультиспектроскопический анализ показал изменения, которые происходят при температуре около 600-700 °C. Это достаточно низкая температура, поэтому речь идёт об экспериментах, а не о промышленном создании керамики. Внутри некоторых фрагментов найдены остатки растений, в других следы навоза.

Изображение: Kodaş, E., et. al., 2026

Если в юго-западной Азии керамика начала широко распространяться в седьмом тысячелетии до нашей эры, то здесь речь идёт о гораздо более раннем периоде. Археологи делают вывод о том, что она возникла в результате множества экспериментов в разных общинах под влиянием их потребностей и доступных материалов.