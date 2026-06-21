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Под городской площадью в Нидерландах нашли греческое заклинание возрастом 1800 лет
Написанное в египетском стиле заклинание должно призывать богов и демонов
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Под площадью современного голландского муниципалитета Хеерлен нашли небольшую свинцовую табличку, которая познакомила учёных с миром древней магии на северной границе Рима. Представители Гейдельбергского университета прочитали надпись на объекте возрастом 1800 лет, посчитав её проклятием. В отличие от многих подобных надписей из Северной Европы, эта написана не на латыни. Используется древнегреческий язык и египетская магическая формула.

Размер таблички составляет 9,3 х 4,8 см. Доктор Родни Аста из Гейдельбергского университета считает, что её предназначением был призыв богов и демонов для нанесения урона или сдерживания противника. На латыни такие таблички известны как defixiones, а на греческом языке их называют katadesmoi. Изготавливали их чаще всего из свинца. Во времена Римской империи их обычно закапывали после того, как заклинания были выгравированы.

Изображение: Эльке Фукс, Институт папирологии Гейдельбергского университета

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Артефакт исследовали в университете при помощи метода отражательной трансформационной визуализации (RTI). Объект фотографируется при разном освещении, после чего изображения объединяются в цифровую модель. Регулировка виртуального источника света на экране даёт возможность рассматривать мелкие царапины и изношенные детали поверхности.

Данный метод позволил найти три группы знаков. Одна часть представляет собой греческое заклинание. Другая содержит три магических символа, которые известны как хиральные символы. Ещё упоминаются два мужчины и две женщины, все они были рабами. У мужчин имена именно латинские, тогда как у женщин греческие. Учёные полагают, что одна из этих женщин могла быть автором надписи.

Табличка должна быть выставлена в музее Хеерлена, а расшифрованная надпись опубликована.

#история #археология #нидерланды #раскопки
Источник: arkeonews.net
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