Одновременно с Android 17 Google представила следующее поколение программного обеспечения для умных часов

Одновременно с релизом операционной системы Android 17 на своих смартфонах Pixel компания Google начала обновлять смарт-часы до версии системы Wear OS 7. Здесь предлагается оптимизация энергопотребления на системном уровне, что может повысить продолжительность работы часов на 10% по сравнению с системой прошлого поколения.

Изображение: Google

Появилась функциональность под названием «Обновления в реальном времени». Как и в Android, она даёт возможность в реальном времени следить за событиями вроде спортивных соревнований или доставки товаров. Внизу циферблата есть значок, а наверху ленты уведомлений карточка. Если нажать сюда, открывается статус и дополнительная информация на смартфоне.

Изображение: Google

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Встроенный переключатель вывода звука дал возможность управлять воспроизведением на различных устройствах, вроде наушников и колонок, переключая звук с одного на другое. При прослушивании чего-либо на сопряжённом смартфоне можно будет менять устройство воспроизведения с часов. Google говорит, что новая система в целом предлагает улучшенную работу с подключёнными устройствами. Среди прочего речь идёт о запланированных на осень аудиоочках. Фотографируя на них, пользователи смогут увидеть снимок на часах.

Изображение: Google

До конца года на некоторых устройствах под управлением Wear OS 7 должна появиться новая функциональность Gemini Intelligence. Create My Widget даст возможность создавать панели управления на часах. Многоэтапная автоматизация приложений позволит решать больше задач у себя на запястье. Также в Gemini появится наложение поверх циферблата, показывающее текст без необходимости открывать новый экран.