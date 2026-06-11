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Поставки графических процессоров в первом квартале 2026 года сократились на 0,6%
Рост стоимости компонентов среди прочих факторов замедляет рынок видеокарт
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Аналитическая фирма Jon Peddie Research опубликовала отчёт по рынку видеокарт за первый квартал 2026 года. В первые три месяца года было выпущено 11,8 млн видеокарт для настольных ПК, тогда как поставки процессоров для них же составили 15,7 млн экземпляров.

Изображение: ChatGPT

Поставки GPU сторонних производителей уменьшились на 0,6% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Среднегодовые темпы роста с 2024 по 2029 год ожидаются на уровне -3,3%. В эти годы число видеокарт в компьютерах достигнет 183 млн.

Изображение: Jon Peddie Research

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Хотя дороговизна чипов памяти вредит поставкам видеокарт, ситуация не настолько плоха, как во времена бума криптовалют 2018-2019 годов или после пандемии COVID-19 в 2022-2023 годах. Впрочем, аналитики предсказывают дальнейшее ухудшение ситуации.

Изображение: Jon Peddie Research

На рынке лидирует NVIDIA с долей 90%, у AMD только 8%, Intel сумела набрать лишь 1%. При этом именно Intel сумела слегка увеличить объём поставок, тогда как два остальных производителя продемонстрировали спад.

Изображение: Jon Peddie Research

Результаты оказались ожидаемыми, поскольку новых линеек видеокарт в этом году представлено не было. Среди новинок можно назвать AMD Radeon RX 9070 GRE, тогда как линейка Arc Pro от Intel пополнилась двумя новыми моделями.

Релиза карт нового поколения ждут не раньше 2027-2028 годов. Точнее сейчас прогнозировать невозможно, поскольку многое зависит от доступности и стоимости чипов памяти.

#amd #nvidia #intel #видеокарты #jon peddie research
Источник: wccftech.com
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