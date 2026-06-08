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Более 60% россиян ради дополнительных заработков готовы стать курьерами
Каждый третий опрошенный сказал этому виду занятий категорическое нет
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Издание «Комсомольская правда» провело опрос, согласно которому 64% россиян не против стать курьером ради получения дополнительных заработков. Оставшаяся треть ответила, что не рассматривает этот род деятельности ни при каких обстоятельствах. Незначительная часть опрошенных выбрала вариант «Другое».

Изображение: ChatGPT

Курьеры становятся всё более востребованными на протяжении последних нескольких лет, и нынешнее лето можно назвать пиком этой востребованности. Подобные вакансии занимают значительную часть от общего числа вакансий на сайтах поиска работы вроде HeadHunter. Сообщается, что средний уровень дохода курьеров достигает 190000 руб., но реальная сумма заработков зависит от продолжительности работы и от размера города.

#россия #работа #занятость #курьеры #комсомольская правда
Источник: mk.ru
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