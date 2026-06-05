Голосовая модель Яндекса на носимых устройствах будет распознавать речь локально и не расходовать лишнюю энергию

Компания Яндекс в ближайшем будущем собирается представить нейросетевую модель объёмом не более 200 КБ, которая будет работать посредством голосового управления. Рассказал о ней руководитель направления голосовой активации Дмитрий Солодуха, упомянув, что подобный размер меньше, чем весит одна фотография.

Данная модель пойдёт в состав носимых устройств вроде смарт-часов и наушников. Здесь требуется минимальное энергопотребление, отсутствие лишней нагрузки на процессор и быстрая реакция на запросы. Это означает, что, работая локально, модель должна постоянно слушать окружение без повышенного расхода энергии.

Изображение: пресс-служба «Яндекса»

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Чтобы достичь желаемого результата, разработчикам пришлось действовать в два этапа. Облегчённая модель ищет в звуковом потоке речь людей. Если она найдена, в дело вступает основная нейросеть и занимается распознаванием команд.

Использование новой архитектуры позволило на порядок уменьшить число параметров в этой модели. Устройства будут применять чипы с нейропроцессорами, способными ускорять работу с алгоритмами искусственного интеллекта и тратить энергии меньше, чем традиционные центральные процессоры.

Модель вначале может войти в состав наушников «Яндекс Дропс».