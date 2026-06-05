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Учёные нашли в Саянских горах в России останки женщины и позолоченные серьги возрастом 1000 лет
В результате археологи получают возможность реконструировать статус, идентичность и обширные культурные связи средневековой элиты на юге Сибири
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Исследователи из Института истории материальной культуры Российской академии наук, Новосибирского государственного университета и археологического факультета Хакасии на кладбище Саяны-Пограничное-4 у реки Иджим в Красноярском крае России обнаружили захоронение. В нём находились останки взрослой женщины и новорождённого ребёнка. Рядом нашли украшения, фрагменты китайского зеркала, нож и богатый набор конской сбруи. Здесь же находились череп и конечности лошади вместе со шкурой. Подобные захоронения известны среди высокопоставленных представителей кочевых народов в Саян-Алтайском регионе.

Изображение: Пресс-служба Института истории материальной культуры Российской академии наук

Эксперты уверены, что эта могила относится к редким элитным средневековым захоронениям. Во всём регионе таких найдено лишь несколько десятков.

Изображение: Пресс-служба Института истории материальной культуры Российской академии наук

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Элитный статус среди прочего придают найденные бронзовые серьги со следами позолоты. Они обладают кольцеобразной формой, длинными подвесками, декоративными кольцами небольшого размера и наконечниками. Разные части сделаны из сплавов разных металлов. Среди них есть медь, олово, свинец, серебро и золото. Всего в захоронении найдено 83 предмета, большинство из которых являются элементами конской упряжи. Одно стремя было богато украшено серебряной проволокой по железу. Исследователи видят в этом отражение китайского декоративно-прикладного искусства позднего периода Тан (примерно с 860 по 907 год). Другое стремя было простым и более функциональным.

Изображение: Пресс-служба Института истории материальной культуры Российской академии наук

Найденный фрагмент зеркала был изготовлен из сплава с медью и оловом, также в китайском стиле. Зеркало могло быть разбито ещё до попадания в могилу.

Благодаря радиоуглеродной датировке захоронение смогли отнести к периоду между второй половиной IX века и началом XIII века. Серёжки, зеркало и конская сбруя сужают дату до второй половины IX или X века.

#россия #история #археология #раскопки #красноярский край
Источник: arkeonews.net
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