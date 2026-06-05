Исследователи из Института истории материальной культуры Российской академии наук, Новосибирского государственного университета и археологического факультета Хакасии на кладбище Саяны-Пограничное-4 у реки Иджим в Красноярском крае России обнаружили захоронение. В нём находились останки взрослой женщины и новорождённого ребёнка. Рядом нашли украшения, фрагменты китайского зеркала, нож и богатый набор конской сбруи. Здесь же находились череп и конечности лошади вместе со шкурой. Подобные захоронения известны среди высокопоставленных представителей кочевых народов в Саян-Алтайском регионе.
Эксперты уверены, что эта могила относится к редким элитным средневековым захоронениям. Во всём регионе таких найдено лишь несколько десятков.
Элитный статус среди прочего придают найденные бронзовые серьги со следами позолоты. Они обладают кольцеобразной формой, длинными подвесками, декоративными кольцами небольшого размера и наконечниками. Разные части сделаны из сплавов разных металлов. Среди них есть медь, олово, свинец, серебро и золото. Всего в захоронении найдено 83 предмета, большинство из которых являются элементами конской упряжи. Одно стремя было богато украшено серебряной проволокой по железу. Исследователи видят в этом отражение китайского декоративно-прикладного искусства позднего периода Тан (примерно с 860 по 907 год). Другое стремя было простым и более функциональным.
Найденный фрагмент зеркала был изготовлен из сплава с медью и оловом, также в китайском стиле. Зеркало могло быть разбито ещё до попадания в могилу.
Благодаря радиоуглеродной датировке захоронение смогли отнести к периоду между второй половиной IX века и началом XIII века. Серёжки, зеркало и конская сбруя сужают дату до второй половины IX или X века.