Компания Amazon хочет выпустить сиквел 007 First Light

Получив в момент релиза благоприятные отзывы со стороны обозревателей и геймеров, видеоигра 007 First Light производства IO Interactive стала хорошо раскупаться. Поначалу разработчики рассказали о 1,5 млн проданных копий за первые сутки с момента релиза. Теперь аналитическая фирма Alinea Analytics подсчитала, что по состоянию на 2 июня игру купили более 2,2 млн раз. Это означает, что валовый доход от её продажи составил около $150 млн.

55% геймеров совершили покупку на игровой консоли PlayStation 5. 33% покупателей стали обладателями игры в магазине Steam. На консолях Xbox Series S или X доля продаж не добралась до 12%.

Изображение: Alinea Analytics

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Покупка на компьютерах в Steam оказалась чрезвычайно популярной среди китайских любителей видеоигр. От общего количества покупок в Steam 17% пришлось именно на Китай, поскольку цены здесь ниже по сравнению с Европой и США.

Подобный успех мог бы стать основанием для выпуска продолжения игры, но сначала нужно разобраться с правами на неё. Генеральный менеджер игрового подразделения Amazon Джефф Гаттис в интервью рассказал, что компания может заняться сиквелом самостоятельно. У Amazon была доля в первой игре, а созданием сиквела могут заняться MGM и Amazon Game Studios.

Для геймеров это не особо вдохновляющая новость, поскольку IO Interactive является уважаемым разработчиком с опытом создания качественных игр. Зато Amazon имеет репутацию за закрытие своих игровых студий, в том числе работавших над New World и MMO по «Властелину колец».