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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 могут выпустить в версиях на Exynos и Snapdragon
Samsung вернёт процессоры Snapdragon в выходящие этим летом складные смартфоны
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От компании Samsung до конца лета ждут три новых складных смартфона, одним из которых будет модель Galaxy Z Flip 8. В прошлом году на аппарате Galaxy Z Flip 7 применялся исключительно собственный чип Samsung Exynos, но на этот раз компанию ему может составить представитель линейки Snapdragon.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Инсайдер Lanzuk сообщает, что часть смартфонов будет работать на процессоре Exynos 2600, а остальные задействуют чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Причиной подобного решения может стать увеличение стоимости процессоров Exynos. Qualcomm решила воспользоваться ситуацией и предложить свой чип по цене ниже обычного.

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Новый смартфон должен получить дисплей OLED размером 6,9 дюйма с разрешением QHD внутри и 4,1 дюйма снаружи с разрешением 1048 x 940. У аппарата будет 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Сочетание камер останется прежним, то есть основная 50 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп и передняя камера 10 Мп.

Устройство должно выйти уже на Android 17 с программной оболочкой One UI 9.0. Ожидается 7 лет обновлений Android и столько же лет обновлений безопасности. Что касается аккумулятора, его ёмкость должна составлять 4300 мАч при поддержке быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

#смартфоны #samsung #процессоры #snapdragon #exynos #складные смартфоны
Источник: sammobile.com
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