Ежегодное исследование Ассоциации разработчиков развлекательного программного обеспечения (ESA) показало, что видеоигры давно вышли за пределы развлечения для ограниченного числа геймеров и пошли в массы.
Согласно отчёту, подготовленному совместно с исследовательской компанией YouGov, в рамках которого опросили более 13500 человек, играют 67% американцев возрастом 5-90 лет. Это 212,3 млн человек, которые играют не меньше часа в неделю. Результат вырос на 3% или 7,2 млн человек по сравнению с 2025 годом. В этой группе 53% приходится на мужчин и 47% женщин. В возрасте 62-80 лет играет 52% женщин против 48% мужчин.
В молодёжных возрастных группах геймеров больше. В группе Альфа от 5 до 13 лет играют свыше 80% опрошенных, в поколении Z (14-29 лет) их столько же. Среди миллениалов от 30 до 45 лет игроков набралось 71%, 56% их среди поколения X (45-61 год) и 50% у бэби-бумеров. 32% поколения 81-90 лет играют регулярно.
85% опрошенных считают игры развлечением, 81% называют это источником радости, 78% снимают при их помощи стресс, а 79% тренируют мозги. Среди поколения Z 88% считают, что игры объединяют людей, 8,7% строят с их помощью новые отношения.
По мнению 63% опрошенных, удовольствие от игр больше, чем от стриминговых сервисов, музыки и книг. Среди всех возрастных групп 80% отдают предпочтение мобильным играм.