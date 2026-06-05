Статистика ESA показала, что геймерами могут считаться почти две трети жителей США

Ежегодное исследование Ассоциации разработчиков развлекательного программного обеспечения (ESA) показало, что видеоигры давно вышли за пределы развлечения для ограниченного числа геймеров и пошли в массы.

Изображение: ChatGPT

Согласно отчёту, подготовленному совместно с исследовательской компанией YouGov, в рамках которого опросили более 13500 человек, играют 67% американцев возрастом 5-90 лет. Это 212,3 млн человек, которые играют не меньше часа в неделю. Результат вырос на 3% или 7,2 млн человек по сравнению с 2025 годом. В этой группе 53% приходится на мужчин и 47% женщин. В возрасте 62-80 лет играет 52% женщин против 48% мужчин.

Изображение: ESA

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В молодёжных возрастных группах геймеров больше. В группе Альфа от 5 до 13 лет играют свыше 80% опрошенных, в поколении Z (14-29 лет) их столько же. Среди миллениалов от 30 до 45 лет игроков набралось 71%, 56% их среди поколения X (45-61 год) и 50% у бэби-бумеров. 32% поколения 81-90 лет играют регулярно.

Изображение: ESA

85% опрошенных считают игры развлечением, 81% называют это источником радости, 78% снимают при их помощи стресс, а 79% тренируют мозги. Среди поколения Z 88% считают, что игры объединяют людей, 8,7% строят с их помощью новые отношения.

Изображение: ESA

По мнению 63% опрошенных, удовольствие от игр больше, чем от стриминговых сервисов, музыки и книг. Среди всех возрастных групп 80% отдают предпочтение мобильным играм.