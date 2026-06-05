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212 млн американцев играют в видеоигры каждую неделю
Статистика ESA показала, что геймерами могут считаться почти две трети жителей США
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Ежегодное исследование Ассоциации разработчиков развлекательного программного обеспечения (ESA) показало, что видеоигры давно вышли за пределы развлечения для ограниченного числа геймеров и пошли в массы. 

Изображение: ChatGPT

Согласно отчёту, подготовленному совместно с исследовательской компанией YouGov, в рамках которого опросили более 13500 человек, играют 67% американцев возрастом 5-90 лет. Это 212,3 млн человек, которые играют не меньше часа в неделю. Результат вырос на 3% или 7,2 млн человек по сравнению с 2025 годом. В этой группе 53% приходится на мужчин и 47% женщин. В возрасте 62-80 лет играет 52% женщин против 48% мужчин.

Изображение: ESA

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В молодёжных возрастных группах геймеров больше. В группе Альфа от 5 до 13 лет играют свыше 80% опрошенных, в поколении Z (14-29 лет) их столько же. Среди миллениалов от 30 до 45 лет игроков набралось 71%, 56% их среди поколения X (45-61 год) и 50% у бэби-бумеров. 32% поколения 81-90 лет играют регулярно.

Изображение: ESA

85% опрошенных считают игры развлечением, 81% называют это источником радости, 78% снимают при их помощи стресс, а 79% тренируют мозги. Среди поколения Z 88% считают, что игры объединяют людей, 8,7% строят с их помощью новые отношения.

Изображение: ESA

По мнению 63% опрошенных, удовольствие от игр больше, чем от стриминговых сервисов, музыки и книг. Среди всех возрастных групп 80% отдают предпочтение мобильным играм.

#сша #игры #видеоигры
Источник: techspot.com
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