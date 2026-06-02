Российские обладатели аппаратов Apple iPhone не получат доступа к сетям 5G
Поскольку американская компания Apple официально в России не работает, убирать блокировку 5G на уровне прошивки она не будет
Издание «Известия» сообщает со ссылкой на специалистов по сотовым сетям, что аппараты Apple iPhone не смогут работать в сетях 5G на территории России. Это потребовало бы взаимодействия компании с местными операторами мобильной связи, а поскольку Apple официально в стране не работает, этого не произойдёт. С другой стороны, до повсеместного распространения в России высокоскоростных сетей 5G ещё далеко, поэтому особо поводов расстраиваться нет.

Изображение: ChatGPT

Это не первая технология аппаратов iPhone, которая не работает у их российских владельцев. В качестве другого примера можно назвать звонки посредством Voice-over-Wi-Fi, которые в других странах доступны пользователям на протяжении нескольких последних лет. В 2013 году владельцам iPhone в России пришлось несколько месяцев ждать получения доступа к сетям LTE после того, как местные провайдеры запустили эти сети. Тогда была виновата функциональность Circuit-Switched Fallback (CSFB), которая во время голосового вызова отвечает за переход из LTE в 3G.

В конце июня операторы мобильной связи «МегаФон», МТС, Т2 и «ВымпелКом» могут получить в своё распоряжение диапазон частот 4,63–4,99 ГГц и с ним возможность запускать сети 5G в крупных мегаполисах. Операторы могут применять для 5G частоты, которые прежде использовались в сетях 2G, 3G и LTE. Запуск 5G запланирован в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года.

#россия #смартфоны #apple #iphone #операторы связи #мобильные сети
Источник: iz.ru
