Чтобы выйти в ноль, требуется продать ещё 2 млн экземпляров к 1,5 млн уже проданных

Студия IO Interactive на разработку недавно представленной видеоигры 007 First Light потратила 7 лет и сумму в размере $200 млн. Информация об этом появилась на сайте Датской телерадиовещательной корпорации (DR).

Ранее сообщалось, что за первые сутки с момента начала продаж было реализовано 1,5 млн копий игры. Чтобы 007 First Light стала безубыточной, к этому значению предстоит приплюсовать ещё 2 млн проданных копий.

Изображение: IO Interactive

Бюджет 007 First Light не назовёшь небольшим, но и рекордным он не является, поскольку встречаются игры со стоимостью разработки более $300 млн. В данном случае студия имеет четыре офиса за пределами, в Испании, Великобритании, Турции и Швеции, численность сотрудников которых превышает 500 человек. Над этой игрой работали не все из них, поскольку у студии имеется онлайн-РПГ с кодовым именем Project Fantasy.

И всё же на заключительном этапе над игрой о Джеймсе Бонде наверняка была задействована большая часть разработчиков. С учётом динамики продаж есть все основания полагать, что игра в не очень далёком будущем начнёт приносить прибыль.