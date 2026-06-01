Блогер
АвтоВАЗ прекратил производство Lada Niva Travel с двигателем объёмом 1,7 л
Новый вариант получил двигатель мощностью на 7 л. с. больше и свыше ста доработок технического характера
Издание «Автопоток» принесло новость о прекращении на предприятиях АвтоВАЗа производства автомобиля Lada Niva Travel с двигателем объёмом 1,7 л мощностью 83 л. с. Приобрести подобную модель всё ещё можно благодаря её наличию у дилеров, но со сборочных линий они уже не сходят. Причём выпускать их перестали ещё в 2025 году.

В настоящее время эта машина выпускается с обновлённым двигателем объёмом 1,8 л и мощностью 90 л. с. Продажи этого варианта начались в конце прошлого года, и узнать его можно за счёт изменённой решётки радиатора, светодиодных фар и переднего бампера. Доступно шесть комплектаций со специальной версией «КХЛ».

Изображение: ChatGPT

Новый вариант двигателя восьмиклапанный, на основе разработок для переднеприводных Lada. Конструкция относит его к семейству 1.8 с блоком цилиндров как у двигателя 1.8 Evo мощностью 122 л. с., здесь же позаимствовали отливку поршня и коленвал. Отличается головка блока цилиндров, которая применяется на восьмиклапанных двигателях производства АвтоВАЗа.

Тормоза на этот раз взяли у Lada Vesta, перейдя на вентилируемые диски увеличенного диаметра. Среди других изменений можно назвать доработанную переднюю подвеску, а всего подобных доработок свыше сотни.

#автоваз #lada #niva
Источник: t.me
