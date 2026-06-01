Samsung потеснила Micron в борьбе за звание лидера по поставкам памяти для автомобилей
Рынок чипов памяти для автомобилей демонстрирует рост
Южнокорейская компания Samsung является ведущим производителем чипов памяти во всём мире. В частности, она производит больше других востребованной памяти типа NAND и DRAM и увеличивает свою долю в сегменте высокоскоростной и прибыльной памяти HBM. На рынке для автомобилей прежде лидировала компания Micron, но теперь и здесь Samsung заняла ведущее положение.

Изображение: ChatGPT

Этот рост и выход на первое место стали возможными благодаря спросу со стороны китайских производителей автомобилей. Статистика от фирмы S&P Global Mobility показала, что по итогам 2025 года доля Samsung Electronics на рынке чипов памяти для автомобилей составляет 40%. Это означает рост на 5% по сравнению с показателем 2024 года. Те же 5% потеряла Micron, доля которой теперь составляет 35% вместо прежних 40%.

Samsung смогла привлечь новых клиентов на автомобильном рынке страны с самым большим населением. Производители продолжают внедрять в автомобили изощрённые информационно-развлекательные системы, навигационные системы и системы помощи водителю, и во всех них необходима память. Samsung вышла на этот рынок в 2015 году и с тех пор расширила ассортимент предлагаемых чипов, от LPDDR и UFS до автомобильных твердотельных накопителей и памяти GDDR.

#samsung #оперативная память #micron #память #nand #hbm #dram
Источник: sammobile.com
