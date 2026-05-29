Компания Anthropic анонсировала флагманскую модель искусственного интеллекта Claude Opus 4.8, которая выходит вслед за представленной в апреле версией 4.7. Тогда были расширены возможности разработки программного обеспечения. Новая версия становится ещё более способной в программировании, агентных задачах, рассуждениях и работе с базой знаний.

Модель стала доступной для всех конечных точек Claude и посредством интерфейса прикладного программирования. Стоимость осталась на уровне $5 за миллион входных токенов и $25 за миллион выходных.

При этом стала ниже стоимость быстрого режима работы. Его скорость выросла в 2,5 раза, а стоимость составляет $10 за миллион входных токенов и $50 за миллион выходных, что втрое дешевле прежнего.

Одним из главных достоинств разработчики называют надёжность при работе агентов. Обещано в четыре раза меньше ошибок при генерации кода без комментариев. Также модель демонстрирует более низкий уровень несогласованного поведения.

Ещё одним новшеством является функция предварительного просмотра исследований под названием «Динамические рабочие процессы» в Claude Code. Она даёт возможность планировать крупные задачи и запускать сотни параллельных субагентов в одной сессии. Динамические рабочие процессы будут предлагаться в тарифных планах Claude Code Enterprise, Team и Max.

Пользователи получили возможность выбирать, сколько усилий Claude может затратить на выдачу ответа. По умолчанию стоит высокий уровень усилий, можно также поставить дополнительный и максимальный.

В ближайшие недели Anthropic обещает представить клиентам модели класса Mythos.