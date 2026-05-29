Anthropic получила звание крупнейшего разработчика искусственного интеллекта благодаря лидерству по доходам

В апреле компания OpenAI рассказала о получении инвестиций в размере $852 млрд после оценки её рыночной стоимости. Конкурирующая Anthropic в феврале привлекла всего $30 млрд, хотя ранее она получила инвестиции на сумму $380 млрд.

Теперь, за счёт резкого роста популярности чат-бота Claude в среде корпоративных клиентов, Anthropic в апреле отчиталась о годовом доходе более $30 млрд по сравнению с $9 млрд в конце 2025 года. Это превосходит годовой доход OpenAI, который в тот момент составлял примерно $24 млрд.

Изображение: ChatGPT

реклама

Теперь Anthropic привлекла инвестиции на сумму $65 млрд и оценила свою капитализацию в размере $965 млрд. В начале июня годовой доход превышал уже $47 млрд. За 7 недель доход компании увеличился на 50%, и это позволило опередить OpenAI по доходу и рыночной капитализации.

Полученные средства Anthropic собирается потратить на исследования и разработки, увеличение вычислительных мощностей Claude и масштабирование продуктов. Стратегическими партнёрами по инфраструктуре у компании являются Micron, Samsung и SK hynix.