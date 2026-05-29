Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Исследователи научились подглядывать за посещаемыми веб-страницами благодаря активности SSD
Применяя атаку по стороннему каналу FROST, запросы к хранилищу можно использовать для обнаружения открытых вкладок и поведения пользователя
реклама

Специалисты из Австрии узнали о том, как веб-сайты могут наблюдать за поведением пользователей на их компьютерах. Происходит это посредством браузера и сигналов от компьютерных компонентов. Идёт речь не о файлах куки, скриптах отслеживания кликов или отпечатках браузера. Вместо этого применяются особенности работы твердотельных накопителей.

Метод FROST означает «удалённая идентификация по отпечаткам с использованием синхронизации SSD на основе OPFS». Он основан на том, как разные процессы в системе конкурируют за доступ к накопителю. Из-за этой конкуренции есть небольшие сдвиги во времени, отслеживая которые, можно узнать об активности других сайтов и приложений на устройстве.

реклама

В данный момент это относится к атакам по сторонним каналам, когда информацию от системы получают косвенным путём. Таким побочным каналом в данном случае является задержка в работе SSD. В рамках атаки применяется JavaScript для взаимодействия с файловой системой Origin Private File System (OPFS). Эта функция нужна для предоставления веб-сайтам изолированного пространства для хранения данных от них. Изоляция происходит на программном уровне, но разные сайты используют одно оборудование. Здесь и возникает утечка информации.

Изображение: ChatGPT

Для проведения атаки нужно создать в OPFS большой файл и выполнить чтение из него множество раз. При выполнении операции чтения скрипт записывает время на проведение каждой такой операции. Если какое-либо приложение или вкладка браузера пользуется накопителем, временные параметры меняются. Накопив достаточно данных, можно увидеть в них закономерности.

Используя современные нейросети, злоумышленники способны определить активность пользователя в его системе. Определённые временные сигнатуры можно связать с таким действием, как открытие конкретного сайта или приложения.

К счастью, возможность использовать FROST на практике невелика. Размер создаваемого файла должен быть не менее 1 ГБ, что может привести к появлению предупреждения о нехватке дискового пространства. Теоретически же подобная модель способна распознавать любой вид системной активности.

#ssd #хакеры #информационная безопасность #браузеры
Источник: techspot.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
На севере Петербурга появится новый путепровод
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Процессоры Nova Lake и Zen 6 будут поддерживать ОЗУ DDR5-9600
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Forbes: модель «один человек - одна работа» постепенно уходит в прошлое
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter