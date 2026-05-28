Самой популярной станцией за неделю с момента релиза оказалась Bass Arena

Статистика от Playground Games ранее рассказала о том, что с учётом подписчиков сервиса Game Pass в гоночную видеоигру Forza Horizon 6 в первые дни после её релиза успели сыграть более 6 млн геймеров. Теперь была представлена более подробная статистика, которая говорит о достигнутых к 26 мая результатах на персональных компьютерах и консолях Xbox Series X|S.

Всего геймеры за это время провели в игре свыше 141 млн часов, проехав расстояние более 34 млрд км. Заработав свыше 35 млн единиц внутриигровой валюты, они смогли на них создать свыше 7 млн гаражей. При выборе радиостанции наиболее популярной оказалась Horizon Bass Arena, которую слушали на протяжении более чем 29,2 млн часов. Также игроки сумели набрать свыше 379 млн очков, снять 184 млн фотографий и заработать для продвижения в кампании 18,4 млн браслетов.