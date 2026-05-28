Агентный искусственный интеллект станет отвечать на вопросы и решать пользовательские задачи без необходимости переходить на сторонние сайты

Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи дал большое интервью подкасту Decoder вскоре после состоявшейся на прошлой неделе конференции разработчиков Google I/O. Там он признал возможность реализации так называемого сценария «Google Zero», при котором сайты полностью перестанут получать трафик с поисковых систем. Прежде Пичаи отрицал подобную возможность, но теперь считает, что искусственный интеллект будет давать ответы на вопросы прямо на поисковой странице и там же выполнять запросы пользователей.

Глава Google считает, что будущее его компании связано с агентным ИИ, а поисковая система, платформа Spark и чат-бот Gemini превратятся в единое целое. Ссылки в поиске перестанут быть необходимыми, поскольку будет выдаваться готовый ответ и можно будет создавать маршруты, покупать билеты, планировать поездки, даже создавать приложения в поисковой системе.

Всё это лишит сайты посетителей и вместе с ними доходов. Некоторые компании начинают готовиться к этому будущему заранее и меняют бизнес-модель, исходя из предположения о том, что трафик из поиска скоро исчезнет совсем.

По мнению главы Google, интернет никуда не исчезнет, но его природа изменится. ИИ-агентов он называет новым шагом развития всемирной паутины, который будет отвечать за методы взаимодействия пользователей с информацией.

Генеральный директор Google считает, что поиск будет становиться персонализированным, поэтому на одни и те же вопросы разные пользователи смогут получать разные ответы.