60 лет производства телевизоров LG скоро могут подойти к концу

Южнокорейское издание EBN сообщает, что местный производитель LG скоро может перестать выпускать телевизоры, чем он занимался на протяжении без малого 60 лет. Представители LG недавно нанесли визит в столицу Китая, встретившись с представителями местной компании Hisense. Целью визита стало обсуждение возможной реструктуризации бизнеса LG по выпуску телевизоров, но речь может идти и о полной продаже этого подразделения бизнеса.

Официально представители обеих компаний никаких заявлений не делали, но рыночная ситуация говорит в пользу такого решения. В последние годы рентабельность выпуска телевизоров падает всё ниже, тогда как конкуренция становится всё более ожесточённой. Компании TCL и Hisense теснят традиционных лидеров.

Изображение: ChatGPT

LG начала производить телевизоры в 1966 году, используя бренд GoldStar. С тех пор южнокорейская компания вышла в лидеры рынка телевизоров, в том числе развивая технологии OLED. Теперь на рынке доминируют китайские компании, среди которых TCL занимает 14% мировых продаж, согласно статистике фирмы Omdia. На долю Hisense приходится 12,5%, что составляет 1/8 часть рынка. Эти и другие китайские производители увеличивают объём поставок, снижая цены, что делает производство для японских и южнокорейских производителей менее прибыльным.

Вряд ли LG соберётся полностью покинуть мультимедийный рынок, поскольку она может заняться разработкой своей программной платформы webOS. Также у неё есть программное обеспечение для умных дисплеев, автомобильных систем и мониторов.

Нечто похожее ранее сделала японская компания Sony, которая отдала производство телевизоров в Китай благодаря соглашению с TCL.