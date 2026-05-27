Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
За всю историю было продано свыше 515 млн экземпляров игр серии Pokémon
В минувшем году это значение составило 26 млн проданных игр
реклама

The Pokémon Company представила финансовый отчёт, в рамках которого фигурирует последняя статистика продаж видеоигр линейки Pokémon. На конец нынешнего марта поставки связанного с брендом Pokémon программного обеспечения добрались до отметки более 515 млн экземпляров. Годом ранее этот показатель был равен 489 млн экземпляров, так что за год было реализовано 26 млн копий.

Изображение: The Pokémon Company

В эту статистику входят такие игры, как выпущенная в минувшем октябре на консоли Switch 2 игра Pokémon Legends Z-A. В этом году были представлены Pokémon Pokopia, порты Pokémon FireRed и LeafGreen.

реклама

Также представители компании рассказали, что было выпущено свыше 85 млрд коллекционных карт Pokémon Trading Card Game. Что касается новых видеоигр, следующей на очереди идёт Pokémon Winds and Waves, которая пополнит основную линейку игр Pokémon в 2027 году.

#игры #видеоигры #pokémon
Источник: dtf.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter