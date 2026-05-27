The Pokémon Company представила финансовый отчёт, в рамках которого фигурирует последняя статистика продаж видеоигр линейки Pokémon. На конец нынешнего марта поставки связанного с брендом Pokémon программного обеспечения добрались до отметки более 515 млн экземпляров. Годом ранее этот показатель был равен 489 млн экземпляров, так что за год было реализовано 26 млн копий.

В эту статистику входят такие игры, как выпущенная в минувшем октябре на консоли Switch 2 игра Pokémon Legends Z-A. В этом году были представлены Pokémon Pokopia, порты Pokémon FireRed и LeafGreen.

Также представители компании рассказали, что было выпущено свыше 85 млрд коллекционных карт Pokémon Trading Card Game. Что касается новых видеоигр, следующей на очереди идёт Pokémon Winds and Waves, которая пополнит основную линейку игр Pokémon в 2027 году.