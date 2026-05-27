В итальянском городе Васто найден некрополь возрастом более 2300 лет

Во время подготовки к строительству фотоэлектрической электростанции в промышленной зоне Пунта-Пенна в Италии специалисты обнаружили доримское захоронение. Заполненные камнями погребальные ямы относятся к V–IV векам до н. э.

Изображение: Министерство культуры Италии

Согласно данным Управления по охране памятников, было найдено множество захоронений и могилы различной формы. Среди них заполненные камнями могильные ямы, захоронения на черепичных ложах, каменный гроб с бронзовым поясом и простые могилы-ямы. Последние содержали личные украшения, железные и бронзовые элементы, керамические сосуды, другие связанные с погребальными обрядами предметы.

Эти предметы способны помочь археологам определить возраст, пол, социальную идентичность и культурную принадлежность. Это же относится к человеческим останкам, которые могут стать центральным объектом будущих исследований.

При раскопках обнаружили сооружение, функциональное назначение которого и дата появления не определены. Имеющиеся материалы позволяют предположить, что данная территория могла использоваться и в эллинистическо-римский период.

Этап раскопок и документирования недавно завершился, но в целом работы ещё предстоит немало. Её будет финансировать Министерство культуры Италии, и целью является точное определение некрополя, его размеров, хронологии и внутренней организации. Планируются и реставрационные работы над извлечёнными из захоронения погребальными предметами.