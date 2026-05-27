Блогер
Forza Horizon 6 вернула первое место в рейтинге платных игр Steam за 19-26 мая
В тройку наиболее популярных игр магазина Steam попала LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Компания Valve опубликовала свою еженедельную статистику относительно наиболее популярных видеоигр и физических устройств магазина Steam. На этот раз она рассказала, на чём больше всего заработала в период 19-26 мая.

Гоночная игра Forza Horizon 6, неделей назад потерявшая лидерство и откатившаяся на второе место, снова поднялась на верхнюю ступень. Это первая игра для платформы Xbox после Starfield, которая в Великобритании оказалась в топ-5 по продажам на физических носителях. Количество желающих попробовать свои навыки гонщика перевалило за отметку в 6 млн человек.

Эта игра потеснила Subnautica 2, которая опустилась на вторую позицию. К настоящему моменту игру про подводные приключения купили более 4 млн раз.

Изображение: Gemini

Новинкой стала представленная на минувшей неделе игра LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Количество одновременно игравших в неё в магазине Steam составило чуть более 30000 человек, что позволило ей оказаться наиболее популярной в серии игр про Бэтмена игрой производства WB Games. В пятёрку вошли выпущенная в раннем доступе игра-симулятор жизни Paralives и роглайк-шутер Deep Rock Galactic: Rogue Core.

Сегодня, 27 мая, состоится официальный релиз 007 First Light, но она уже успела занять шестую позицию по продажам. Как сообщалось накануне, первые обзоры оценили игру довольно высоко, и в рейтинге всех игр про Джеймса Бонда новинка оказалась на второй позиции, по мнению портала Metacritic.

Если брать в расчёт бесплатные игры, на втором месте находится Counter-Strike 2, а седьмую позицию занимает Apex Legends.

#игры #steam #valve #видеоигры #forza horizon 6 #subnautica 2 #lego batman
Источник: dtf.ru
