99% руководителей компаний ждут увольнений персонала из-за ИИ в ближайшие два года
За минувшие два года так называемый уровень процветания сотрудников снизился до 44% с прежних 66%
Отчёт консалтинговой фирмы Mercer под названием «Глобальные тенденции в сфере талантов» в очередной раз затронул связанные с искусственным интеллектом проблемы. Опрос 825 руководителей показал, что большинство из них ждёт сокращения персонала в ближайшие два года.

Согласно последней информации, к началу 2026 года в технологической отрасли было уволено более 100 тысяч человек, по большей части из-за ИИ. Может оказаться, что это только начало.

Также в отчёте говорится, что увольнения, опасения по поводу будущих увольнений и проблемы неравенства доступа к ИИ снизили уровень процветания сотрудников. Если в 2024 году он составлял 66%, то сейчас сократился в полтора раза, до 44%. 35% сотрудников готовы покинуть свою работу, если почувствуют неравенство в плане доступа к инструментам ИИ или обучению. Это неравенство снижает мотивацию и производительность труда.

Изображение: ChatGPT

63% руководителей полагают, что использование ИИ и автоматизации сделает компании эффективнее. Это противоречит результатам опроса в январе, в котором генеральные директора половины внедривших ИИ компаний не зафиксировали снижения расходов и роста доходов.

Очевидно, что компании будут внедрять искусственный интеллект и дальше, хотя отношение обычных людей к этой технологии по большей части негативное. Причина в возможной потере рабочих мест, строительстве новых дата-центров с расходом ресурсов и загрязнением окружающей среды, нежелании видеть созданный ИИ контент в видеоиграх, кино и других сферах искусства.

#искусственный интеллект #работа #персонал #занятия
Источник: techspot.com
