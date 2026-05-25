Находка 1988 года из Турции оказалась первым в Анатолии средневековым орехом для арбалета
Костяной предмет из приозёрного дворца позволяет лучше узнать об оружии средневекового народа сельджуков
Во время раскопок 1988 года в Турции был обнаружен предмет, истинное значение которого смогли понять спустя без малого 40 лет. Фрагмент кости из руин дворца Кубадабад в центральной Турции оказался орехом для арбалета, частью его спускового механизма.

Изображение: Википедия

Открытие интересно потому, что арбалетные болты (стрелы) в Анатолии прежде уже находили, но механические части арбалетов археологам не попадались. Теперь они заполучили в своё распоряжение доказательства того, что военные средневекового кочевого народа сельджуков знали, что такое арбалет (чарх), и умели использовать сложные спусковые механизмы.

Изображение: Чекен, М., Яваш, А., и Мерич, Г. (2026)

Дворец Кубадабад на западном берегу озера Бейшехир в провинции Конья был построен во время правления анатолийского сельджукского султана Алаэддина Кейкубада I в XIII веке. Раскопки четырёх десятилетий позволили обнаружить плитку, керамику, стеклянные изделия, архитектурные остатки.

Изображение: Чекен, М., Яваш, А., и Мерич, Г. (2026)

Костяной фрагмент частично сломан, он имеет бежевый цвет и цилиндрическую форму. Его диаметр составляет 2,8 см, толщина 2,1 см. По центру находится отверстие шириной примерно 5 мм. Имеются две канавки, одна из которых могла удерживать тетиву, а другая направляла стрелу.

Изображение: Чекен, М., Яваш, А., и Мерич, Г. (2026)

В исследовании описывается также найденный здесь железный наконечник болта весом 66 г. Именно большой вес позволяет отнести его к арбалету, а не обычному ручному луку.

Изображение: Чекен, М., Яваш, А., и Мерич, Г. (2026)

Данное исследование опровергает мнение о том, что арбалет в исламском мире появился относительно поздно, после XIV века.

#турция #история #археология #раскопки #анатолия
Источник: arkeonews.net
