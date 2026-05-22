Goldman Sachs: только Китай способен бороться с монополией США в сфере ИИ
За 6 лет американские технологические компании вложат в искусственный интеллект сумму в размере трёх ВВП России

Согласно прогнозу инвестиционного банка Goldman Sachs, с нынешнего года и по 2031 крупнейшие технологические компании Соединённых Штатов Америки вложат в сферу искусственного интеллекта сумму в размере около $7,6 трлн. В первую очередь эти инвестиции пойдут на производство и закупку вычислительных мощностей. Институт изучения мировых рынков сравнивает это с тремя ВВП России, демонстрируя постепенное появление монополии США на рынке искусственного интеллекта. Аналитики полагают, что в лучшем случае только Китай сможет вмешаться и составить конкуренцию.

В 2026 году американские компании могут вложить сумму в размере $765 млрд. В 2031 году это значение вырастет уже до $1,6 трлн за год. ВВП России в 2025 году составил $2,55 трлн.

Изображение: ChatGPT

Доля вычислительных мощностей в этих инвестициях в нынешнем году составит 65%, а к 2031 году этот показатель может вырасти до 69%. На втором месте идёт строительство дата-центров, а также связанной с ними инфраструктуры. На них будет приходиться третья часть ежегодных расходов на искусственный интеллект.

Побочным эффектом гонки за превосходство на считающемся перспективным рынке ИИ может стать значительное сокращение свободных средств у крупнейших технологических компаний Америки и увеличение долгов. В первом квартале 2025 года уровень долга топ-10 крупнейших компаний был $554 млрд, а в первом квартале 2026 года уже $783 млрд. Это рекордный прирост долга за всю историю наблюдений.

По мнению финансового аналитика Павла Рябова, сам по себе долг не опасен. Проблемы могут начаться в том случае, если ИИ так и не станет по-настоящему приносить прибыль и покажет свою неэффективность в плане отдачи и энергопотребления. К тому же в будущем даже минимальные улучшения в работе больших языковых моделей будут требовать слишком больших финансовых вложений. Это подогревает сложившееся среди многих мнение о том, что ИИ является очередным финансовым пузырём.

#сша #китай #искусственный интеллект #нейросети #goldman sachs
Источник: ng.ru
