На рынке смарт-часов Samsung и Apple находятся на одном уровне

В США существует американский индекс удовлетворённости клиентов (ACSI). Это общенациональный межотраслевой показатель удовлетворённости клиентов, где компании оцениваются по разным параметрам и получают баллы в зависимости от того, насколько клиенты довольны.

В очередном отчёте об индексе удовлетворённости компания Samsung заняла первое место на рынке смартфонов с оценкой 81. На втором месте идёт американская компания Apple с результатом 80, что на 1 хуже прошлогоднего показателя. Google и Motorola вдвоём занимают третье место со значением 77, улучшив результат на 3 за год.

На рынке умных часов положение дел отличается. Уровень удовлетворённости часами Samsung упал на 4 и теперь равен 80. Такая же оценка у смарт-часов Apple.

Результаты взяты из исследований ACSI Telecommunications, Cell Phone и Smartwatch Study 2025–2026. Всего было заполнено 26963 анкеты, полученных по электронной почте с апреля прошлого года по март нынешнего.