В китайской компании говорят, что в 2026 году это может произойти при наличии благоприятных геополитических изменений

Известная своими смартфонами китайская компания Honor несколько лет назад официально перестала продавать их в России, но в будущем это может измениться. Такой вывод можно сделать из пояснения к бухгалтерской отчётности юридического лица Honor в России. В этом пояснении говорится, что Honor намеревается возобновить продажу товаров в нашей стране, что может поспособствовать росту продаж по итогам 2026 года.

Издание РБК со ссылкой на свой источник из мира электроники сообщает, что в планах Honor есть улучшение позиции бренда на территории России. Генеральным директором «Техкомпании Онор», которая представляет собой юридическое лицо Honor в России, в начале апреля был назначен Жань Шуньбай. Эту же должность он уже занимал в период 2019–2022 годов.

Именно в 2022 году официальные поставки смартфонов Honor в Россию прекратились. Это не значит, что аппараты данного производителя в стране нельзя приобрести, поскольку они ввозятся при помощи различных поставщиков из Гонконга. По мнению инсайдера РБК, в денежном выражении доля Honor в России сейчас составляет 7–8%.