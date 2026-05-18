30% опрошенных сказали о его необходимости, а 23% говорят об учёбе как о вынужденной мере

В одном из более известных вузов страны опрос показал, что ценность образования признают менее 20% россиян. Они считают, что диплом является одним из факторов в жизни, но не самым важным. 30% назвали получение образования необходимостью, 23% рассматривают образовательный процесс как вынужденную меру.

Только 19% опрошенных считают образование базовой ценностью и видят в нём помощь в развитии карьеры. 19% полагают, что необходимость получать образование является личным выбором каждого человека.

Ранее проводились похожие исследования, в рамках которых было показано, что ценность образования признают 81% опрошенных возрастом более 45 лет. Если возраст респондентов не превышал 34 лет, ценность образования видели уже лишь 69% опрошенных. Таким образом, этот показатель постепенно снижался на протяжении последних 20 лет. Количество считающих образование базовой ценностью уменьшилось с 92% до 75%.

Изображение: ChatGPT

Значительный вклад в мнение о ценности образования внёс искусственный интеллект. Эксперты опасаются, что это приведёт к ухудшению мыслительных способностей людей, что станет основой биологических изменений не в лучшую сторону. Наиболее негативные прогнозы пугают цифровой деменцией в молодом возрасте около 35 лет, поскольку без необходимости запоминать и анализировать информацию мозг теряет эти способности.

Похожие тенденции наблюдаются и в других странах. В США только 35% опрошенных считают образование очень важным, а 23% респондентов из числа зумеров пожалели о том, что потратили время и средства на получение высшего образования. В Германии за последнюю пару лет численность первокурсников уменьшилась на 8%, зато на 12% выросло число поступающих в профессиональные училища. В Великобритании 80% подростков возрастом 16-19 лет считают диплом критически важным.