Авторы недовольны сохраняющейся зависимостью Европейского Союза от американских цифровых платформ

Издание The Brussels Times в своей недавней статье провело сравнение подхода Европейского союза и России к инфраструктурной стратегии. Российский мессенджер «Макс» был приведён в качестве примера того, как следует обеспечивать цифровой суверенитет. В частности, упоминается тот факт, что «Макс» с самого начала рассматривали в качестве коммуникационной инфраструктуры базового уровня. Мессенджер объединён с государственными цифровыми системами, социальными и банковскими сервисами, работает в рамках только российской юрисдикции.

Издание пишет, что в конце 2025 года количество пользователей «Макс» было 80 млн, а ежедневную активность проявляли 51 млн. В нынешнем марте эти показатели выросли до 100 млн и 75 млн соответственно. Также в статье говорится, что власти Европы регулярно штрафуют крупные технологические компании из США вроде Google или Apple на сотни миллионов или миллиарды евро, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. При этом у самой Европы аналогичной инфраструктуры нет, в том числе нет мессенджера. 85% европейских пользователей работают с принадлежащей американской компании программой WhatsApp.

«Макс» поставили на одну доску с китайским мессенджером WeChat и южнокорейским KakaoTalk, которые работают в собственных странах и позволяют обходиться без зарубежных мессенджеров.