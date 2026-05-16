Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Издание The Brussels Times назвало мессенджер «Макс» примером борьбы за цифровой суверенитет
Авторы недовольны сохраняющейся зависимостью Европейского Союза от американских цифровых платформ

Издание The Brussels Times в своей недавней статье провело сравнение подхода Европейского союза и России к инфраструктурной стратегии. Российский мессенджер «Макс» был приведён в качестве примера того, как следует обеспечивать цифровой суверенитет. В частности, упоминается тот факт, что «Макс» с самого начала рассматривали в качестве коммуникационной инфраструктуры базового уровня. Мессенджер объединён с государственными цифровыми системами, социальными и банковскими сервисами, работает в рамках только российской юрисдикции.

Изображение: ChatGPT

Издание пишет, что в конце 2025 года количество пользователей «Макс» было 80 млн, а ежедневную активность проявляли 51 млн. В нынешнем марте эти показатели выросли до 100 млн и 75 млн соответственно. Также в статье говорится, что власти Европы регулярно штрафуют крупные технологические компании из США вроде Google или Apple на сотни миллионов или миллиарды евро, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. При этом у самой Европы аналогичной инфраструктуры нет, в том числе нет мессенджера. 85% европейских пользователей работают с принадлежащей американской компании программой WhatsApp.

«Макс» поставили на одну доску с китайским мессенджером WeChat и южнокорейским KakaoTalk, которые работают в собственных странах и позволяют обходиться без зарубежных мессенджеров.

#россия #евросоюз #европа #мессенджеры #макс
Источник: brusselstimes.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
Проходка "зелёной ветки" метро завершается в Петербурге
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
КАМАЗ на KazanForum‑2026 показал новую технику на платформе К5 и подписал новые контракты
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
Тимур Кристоф из Valve реализовал в Linux поддержку DRM-модификаторов для старых видеокарт AMD
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
Xiaomi представит 28 мая смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro с камерами Leica и батареей 7000 мАч
Subnautica 2 протестирована на ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 в трёх разрешениях
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
ASUS представила комплект оперативной памяти DDR5-6000 CL26 под брендом ROG
Игроки Diablo 4 нашли способ стать практически неуязвимыми после обновления
Куба на грани энергетического коллапса: топливо закончилось – власти готовы принять помощь США
В России испытывают аналог Starlink на железной дороге

Популярные статьи

Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter