Блогер
Компания Anthropic 90% своего программного кода пишет при помощи ИИ
Создающая большие языковые модели компания использует их же для дальнейшего развития своих продуктов

Работающие в сфере IT и искусственного интеллекта крупные технологические компании неоднократно заявляли, что те или иные задачи у них выполняют алгоритмы ИИ. В апреле представитель Google говорил, что этот показатель составляет 75% против 25% в октябре 2024 года и 50% в конце 2025 года. По словам генерального директора Microsoft, в его компании ИИ пишет 20-30% кода. Генеральный директор компании Airbnb говорит о показателе в 60%, глава Shopify назвал число более чем в 50%.

Изображение: ChatGPT

Всех их превзошла компания Anthropic. Её финансовый директор Кришна Рао рассказал, что в настоящее время 90% программного кода в компании пишет чат-бот Claude. Это было сказано в подкасте Патрика О'Шогнесси «Invest Like the Best».

Речь идёт не только о программировании, но и о финансовой сфере. Искусственный интеллект формирует финансовую отчётность и способен ежемесячно создавать финансовые обзоры компании. ИИ формирует такие обзоры на 90-95% и людям остаётся лишь немного доработать их.

Именно подобные новости приводят к тому, что всё больше людей опасаются за свои места в компаниях. Однако Рао говорит, что искусственный интеллект используется для ускорения работы, а на самом деле Anthropic нанимает персонал, а не увольняет. Он ждёт, что так же будет происходить и в других компаниях.

#искусственный интеллект #anthropic
Источник: techspot.com
