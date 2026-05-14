Утечка из магазина Best Buy говорит о начале предзаказов на GTA VI 18 мая
Если предварительные заказы на долгожданную игру начнут принимать в следующий понедельник, её осенний релиз станет ещё более вероятным

В сети появилась информация об электронном письме, которое американский магазин Best Buy разослал своим клиентам. Предположительно, ритейлер поспешил начать рекламную акцию раньше срока.

Изображение: Rockstar Games

В письме сообщается, что предзаказ на физическую копию игры GTA VI можно будет оформить уже с 18 мая 2026 года. Размер онлайн-скидки составляет 5%.

В наши дни, когда искусственный интеллект способен генерировать изображения и видео любой сложности, быть уверенным в подлинности этого письма на 100% невозможно. В любом случае, до 18 мая остаётся всего несколько дней, и тогда эта информация будет подтверждена или опровергнута. 21 мая ожидается публикация финансового отчёта Take-Two.

Изображение: X

Если письмо подлинное, скоро разработчики могут выпустить новый игровой трейлер. В последнее время были слухи о том, что Rockstar Games начнёт маркетинговую кампанию именно в мае. В частности, генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в нескольких недавних интервью рассказал о скорой активизации маркетинговой деятельности. Ранее он сообщил о дате релиза GTA VI 19 ноября 2026 года. Это означает, что осталось полгода, и наступает пора начать подогревать интерес к игре, хотя он и без того огромен.

#игры #видеоигры #gta 6 #best buy
Источник: vice.com
