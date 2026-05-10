По словам Дурова, французское правительство само совершает нарушения, в которых обвиняет других

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия французского правительства. По его словам, французские власти обвиняют владельца социальной сети X Илона Маска в том же, чем занимаются сами и в чём они обвиняли его.

Речь идёт о противозаконном сборе персональных данных, доступе к электронным коммуникациям, обработке информации без необходимого уровня защиты. Есть и другие обвинения, вроде соучастия в хранении и распространении материалов для взрослых, публикации созданного при помощи искусственного интеллекта интимного контента без согласия отображаемых на них людей, управления цифровой платформой для проведения незаконных сделок, отрицания совершённых при помощи Grok преступлений против человечности.

По мнению Дурова, французское правительство в настоящее время находится в состоянии паники, поскольку выборы и изменения состава правительства в 2027 году могут предать гласности преступления нынешнего кабинета министров. По этой причине сейчас французские власти стараются под любым предлогом заставить электронные платформы замолчать, полагает Дуров.

Изображение: Manuel Orbegozo/Reuters

Уголовное дело в отношении социальной сети X Илона Маска начала прокуратура Парижа. Руководство X не появилось на добровольных слушаниях, которые касались нарушения законодательства принадлежащими Маску платформами. Теперь прокуратура грозит вызвать Маска в суд уже не добровольно, а принудительно, а в случае его отказа явиться будет выдан ордер на его задержание.

По словам Дурова, «Telegram поддерживает наших братьев и сестёр из X в их борьбе за наши свободы».

Предыдущее заявление касательно данной ситуации Дуров сделал 21 апреля. Тогда было сказано, что Францию ожидают более масштабные утечки, чем та, которая случилась с национальным агентством страны по выпуску и хранению личных документов (ANTS). Сообщается, что в рамках этого инцидента информация 19 млн человек попала в руки посторонних, включая их имена, реальные и электронные адреса, номера телефонов.