Заодно им ограничат скорость передвижения на уровне не более 25 км/ч

Московские власти внесли изменения в работу курьерских служб, усилив цифровой контроль за каждым из курьеров. В департаменте транспорта столицы сообщили, что вместо обезличенного учёта теперь применяется адресный подход. Единая система в реальном времени будет иметь данные, скорость их движения и получать подтверждение личности. Каждый день в Москве доставляется около 700000 заказов, и каждый из них будет чётко идентифицирован.

Чтобы это произошло, будут пользоваться IoT-модулями. Они не позволят самокатам, мопедам и велосипедам ехать быстрее чем со скоростью 25 км/ч, поэтому нарушить скоростной режим в медленных зонах не получится.

Прежде чем заступить на смену, курьерам придётся фотографировать не только себя, но и свой транспорт, форму и сумки. В случае нарушения физические лица будут платить штраф в размере 5000 руб, юридические в размере до 200000 руб. Кроме того, у них навсегда или на время может быть заблокирован аккаунт. Также идентификатор курьера может быть удалён, если он не заходил в систему более полугода и не подтвердил ознакомление с правилами регламента.

Таким образом, цифровой надзор был усилен в очередной отрасли, обеспечивая автоматическую фиксацию нарушений и дистанционную блокировку.