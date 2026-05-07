Блогер
Huawei выводит на международный рынок смартфон Nova 15 Max с экраном яркостью 4000 нит
Аппарат серии Nova за год подорожал с 250 евро до 450 евро

Мероприятие китайского производителя в Таиланде принесло не только международные версии часов Huawei нового поколения. Также там был представлен смартфон Huawei Nova 15 Max, который не далее как в марте появился в Китае под именем Enjoy 90 Pro Max.

Изображение: Huawei

Устройство обладает экраном 6,84 дюйма с разрешением 2756 x 1272 пикселей. Здесь поддерживаются 1,07 млрд цветов, частота 120 Гц, частота дискретизации касания 300 Гц, цветовой диапазон P3, ШИМ-затемнение 2160 Гц. Плотность пикселей достигает 444 ppi, а яркость дотягивает до уровня 4000 нит.

Международный вариант устройства доступен в золотом, бирюзовом и чёрном цветах. От китайской версии смартфон отличается круглым выступом камер на задней стороне. Справа располагаются кнопка питания и регулятор громкости. Размер смартфона равен 163,3 x 78 x 7,98 мм, весит он 232 г. Симметричные стереодинамики обеспечивают сверхширокий звук с тонкой регулировкой громкости.

Изображение: Huawei

Основная камера обладает разрешением 50 Мп с диафрагмой f/1.9, рядом находится камера 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 8 Мп. Для съёмки предназначается функциональность искусственного интеллекта AI Best Expression.

Изображение: Huawei

Поверх Android установлена программная оболочка EMUI 14.2. Объём хранилища равен 256 ГБ, а ёмкость аккумулятора 8500 мАч. Устройство работает на чипе Kirin 8000 с 8 ГБ памяти. Мощность зарядки достигает 40 Вт. Обещано 48 часов работы в режиме телефонных разговоров, 27 часов воспроизведения видео локально, 25 часов навигации по картам.

Стоимость смартфона составляет 449 евро.

#смартфоны #huawei
Источник: huaweicentral.com
