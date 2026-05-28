Требуется изменение стратегии в отношении использования токенов

Мощный подъем в сфере ИИ пока не планирует спадать, поскольку потребность мирового бизнеса в искусственном интеллекте только растет. И хотя прогнозы по сдуванию ИИ-пузыря не находят своего подтверждения ни в отчетности компаний, ни в риторике высокопоставленных руководителей, кое-какие изменения всё же начинают прослеживаться.

Так, несколько дней назад технический директор Uber заявил о перерасходовании годового бюджета, выделенного на токены для Claude Code, что вызвало шторм в инфополе. Операционный директор Uber высказался по этому поводу, заявив об отсутствии корреляции между максимизацией затрат на токены и успешным выпуском продуктов.

По его мнению, данный факт объясняется отсутствием реального прорыва в деле совершенствования ИИ. То есть можно сказать, что индустрия уперлась в некую стену и пытается продвинуться вперед, сжигая всё больше средств. В результате полезный выхлоп получается либо мизерным, либо его вовсе нет, и деньги фактически оказываются потрачены впустую.

Недавно Microsoft также решила сократить издержки путем перевода к 30 июня своих сотрудников с использования Claude Code на собственный Copilot. Это преподносится как консолидация команд разработчиков, но на самом деле может быть связано с желанием фирмы сократить расходы в конце текущего финансового года перед началом следующего.

По оценкам Goldman Sachs, в течение нескольких следующих лет затраты на токены для агентного ИИ могут вырасти в 24 раза. И здесь возникает дисбаланс между потребностями компаний и их финансовыми возможностями.