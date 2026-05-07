Блогер
Meta* будет при помощи искусственного интеллекта находить детские аккаунты в Instagram и Facebook
Если пользователям окажется меньше 13 лет, ИИ поможет заблокировать им доступ

Западные издания сообщают новость о том, что компания Meta на основе алгоритмов искусственного интеллекта, который использует текстовый анализ и визуальное сканирование, будет искать в своих социальных сетях Facebook и Instagram аккаунты детей, которых там быть не должно. Регистрация в этих соцсетях лицам младше 13 лет запрещена.

На многих сайтах существуют методы запрета регистрации до определённого возраста, но зачастую эти методы не срабатывают. Чаще всего достаточно просто указать возраст выше реального, строгой проверки указанного возраста обычно не существует.

Изображение: Gemini

В данном случае ИИ будет заниматься сканированием выложенных в социальных сетях фотографий и видеороликов, анализировать посты, поздравления с днём рождения, школьные оценки. Всё это позволит понять, что аккаунт принадлежит ребёнку.

По словам представителей компании, речь не идёт о распознавании лиц. Система не узнаёт личность определённого человека, а лишь оценивает его приблизительный возраст.

Для Meta это уже не первый шаг в данном направлении. Ранее американская компания начала пользоваться инструментами родительского контроля для отслеживания действий детей в своих социальных сетях. В частности, родители получают отчёты о том, на какие темы дети общаются с чат-ботом Meta.

* признана в РФ экстремистской организацией.

#искусственный интеллект #meta #facebook #instagram
Источник: neowin.net
