Находка позволяет проанализировать общины позднего неолита и раннего бронзового века

На северо-востоке Польши, в погребальных и ритуальных сооружениях в Супрасле в Северном Подляшье и Скшешеве в Мазовецкой низменности, в обломках керамики нашли древнейшие следы алкогольных напитков. Анализ показал, что речь идёт об аналоге пива или более сложного смешанного напитка, известного как нордический грог.

Датировка указывает на вторую половину III тысячелетия до н. э. Керамика относится к колоколообразным кубкам, которые хорошо известны в исторической Европе. Подобные кубки были широко распространены примерно между 2800 и 1800 годами до н. э. и часто встречаются в гробницах и ритуальных захоронениях.

Найденные на этот раз сосуды нашли в четырёх погребальных сооружениях. Ещё один фрагмент нашли в Скшешеве. Он более поздний и указывает на то, как менялись связанные с алкоголем практики.

Для анализа отобрали 13 черепков керамики и задействовали газовую хроматографию и масс-спектроскопию. Однозначно идентифицировать происхождение алкоголя не удалось, поскольку маркеры брожения малы и хрупки. В сосудах нашли комбинации жирных кислот, растительных стеролов и органических кислот. Вместе они указывают на то, что речь идёт о ферментированных напитках. На это же указывают молочная кислота, уксусная и левулиновая кислоты, которые связаны с ферментацией и расщеплением ферментированных продуктов.

Некоторые образцы показали связанные с активностью бактерий и дрожжей соединения. На других была азелаиновая кислота, которую в природе можно найти в пшенице и ячмене. Ещё обнаружен ванилин, у которого может быть связь с преобразованием злаков в процессе соложения, сушки или нагревания.

Северо-восток Польши в те времена не был сельскохозяйственным регионом. Это может означать, что пшеница или ячмень поступали из других регионов, где зерновое земледелие было развито. Таким образом подтверждается связь между разными территориями.