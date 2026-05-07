Блогер
На северо-востоке Польши в сосудах возрастом 4500 лет нашли следы алкоголя
Находка позволяет проанализировать общины позднего неолита и раннего бронзового века

На северо-востоке Польши, в погребальных и ритуальных сооружениях в Супрасле в Северном Подляшье и Скшешеве в Мазовецкой низменности, в обломках керамики нашли древнейшие следы алкогольных напитков. Анализ показал, что речь идёт об аналоге пива или более сложного смешанного напитка, известного как нордический грог.

Изображение: Мирон Богацкий

Датировка указывает на вторую половину III тысячелетия до н. э. Керамика относится к колоколообразным кубкам, которые хорошо известны в исторической Европе. Подобные кубки были широко распространены примерно между 2800 и 1800 годами до н. э. и часто встречаются в гробницах и ритуальных захоронениях.

Найденные на этот раз сосуды нашли в четырёх погребальных сооружениях. Ещё один фрагмент нашли в Скшешеве. Он более поздний и указывает на то, как менялись связанные с алкоголем практики.

Для анализа отобрали 13 черепков керамики и задействовали газовую хроматографию и масс-спектроскопию. Однозначно идентифицировать происхождение алкоголя не удалось, поскольку маркеры брожения малы и хрупки. В сосудах нашли комбинации жирных кислот, растительных стеролов и органических кислот. Вместе они указывают на то, что речь идёт о ферментированных напитках. На это же указывают молочная кислота, уксусная и левулиновая кислоты, которые связаны с ферментацией и расщеплением ферментированных продуктов.

Изображение: Манастерски Д. и др., 2026

Некоторые образцы показали связанные с активностью бактерий и дрожжей соединения. На других была азелаиновая кислота, которую в природе можно найти в пшенице и ячмене. Ещё обнаружен ванилин, у которого может быть связь с преобразованием злаков в процессе соложения, сушки или нагревания.

Северо-восток Польши в те времена не был сельскохозяйственным регионом. Это может означать, что пшеница или ячмень поступали из других регионов, где зерновое земледелие было развито. Таким образом подтверждается связь между разными территориями.

#польша #история #археология #раскопки #алкоголь #бронзовый век #неолит
Источник: arkeonews.net
