Информация о будущем аппарате средней ценовой категории от южнокорейской компании появилась на её бразильском сайте

Прошло немного времени с момента анонса смартфонов Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57, и южнокорейская компания готовится представить ещё более доступный по цене аппарат. Galaxy A27 пока не анонсировали, но уже показали на бразильском сайте Samsung. Здесь указана совместимость с приложением мобильных платежей Samsung Wallet.

Недавно сообщалось, что этот аппарат будет обладать экраном Infinity-O. Это видоизменённый вариант дисплея Infinity-U из Galaxy A26. На экране будет вырез под переднюю камеру, типичный для современных смартфонов. Размеры устройства составят 162,3 x 78,6 x 7,9 мм, тогда как диагональ экрана ожидается 6,7 дюйма.

Изображение: Samsung

Сообщалось также об использовании в составе этого смартфона процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Задняя камера должна получить разрешение 50 Мп. Здесь же ожидается сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и макрокамера 2 Мп. Разрешение передней камеры может составить 12 Мп. Ёмкость аккумулятора будет 5000 мАч при поддержке проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Можно предположить, что устройство будет работать под управлением операционной системы Android 16 с программной оболочкой One UI 8.5. Продолжительность программной поддержки, как и у большинства современных смартфонов Samsung, ожидается на протяжении шести лет.