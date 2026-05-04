В настоящее время долгосрочные контракты заключаются по ценам до $21 за 1 ГБ памяти

Кризис памяти из-за искусственного интеллекта продолжается, и дальнейший рост её стоимости не за горами. Аналитическая компания SemiAnalysis несколько дней назад рассказала о том, что контрактная стоимость памяти типа LPDDR5 в последнее время находилась на уровне $10 за 1 ГБ, а с первого квартала 2025 года её цена выросла втрое. Компания предсказывает, что тенденция сохранится в этом году и в 2027.

Аналитики из компании TrendForce предсказывают, что по сравнению с предыдущим кварталом стоимость памяти в квартале нынешнем увеличится на 93-98%. Если вести отсчёт от цены в $10 за 1 ГБ, по итогам второго квартала память типа LPDDR5 может начать стоить почти $20 за 1 ГБ.

Ещё одна статья рассказывает о том, что производители памяти в настоящее время заключают долгосрочные контракты на поставки в диапазоне цен $500-$1350 за 64 ГБ DRAM. Это даёт $21 за 1 ГБ в верхней точке и $7,8 за 1 ГБ в нижней.