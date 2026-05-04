Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Рассылка от операторов предупреждает об отсутствии мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая
Эту информацию официально подтвердили представители «Билайна»

В понедельник появилась новость о том, что с 5 по 9 мая жители и гости столицы России будут лишены привычного доступа к мобильному интернету. Различные операторы мобильной связи сообщают об этом своим абонентам в СМС-рассылке. Информацию об этом подтвердили представители оператора «Билайн».

Изображение: Gemini

Отключение мобильной связи называют необходимым с целью обеспечения безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий в эти дни. Инсайдеры из телекоммуникационной отрасли говорят, что в первую очередь ограничения будут действовать 5, 7 и 9 мая. Будет ли ограничен только доступ в интернет, или это также затрагивает телефонные звонки и СМС, не сообщается. Также не говорится о том, относятся ли эти ограничения к абонентам в пределах МКАД.

Подобные ограничения вводятся уже не впервые. Годом ранее перед 9 мая пользователи испытывали затруднения с сервисами такси, банковскими приложениями и другими. Предположительно, проводной интернет останется доступным, хотя с учётом последних новостей полностью в этом уверенным быть трудно.

#россия #интернет #москва #блокировки #мобильный интернет
Источник: rosbalt.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter