В понедельник появилась новость о том, что с 5 по 9 мая жители и гости столицы России будут лишены привычного доступа к мобильному интернету. Различные операторы мобильной связи сообщают об этом своим абонентам в СМС-рассылке. Информацию об этом подтвердили представители оператора «Билайн».

Отключение мобильной связи называют необходимым с целью обеспечения безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий в эти дни. Инсайдеры из телекоммуникационной отрасли говорят, что в первую очередь ограничения будут действовать 5, 7 и 9 мая. Будет ли ограничен только доступ в интернет, или это также затрагивает телефонные звонки и СМС, не сообщается. Также не говорится о том, относятся ли эти ограничения к абонентам в пределах МКАД.

Подобные ограничения вводятся уже не впервые. Годом ранее перед 9 мая пользователи испытывали затруднения с сервисами такси, банковскими приложениями и другими. Предположительно, проводной интернет останется доступным, хотя с учётом последних новостей полностью в этом уверенным быть трудно.