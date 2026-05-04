Издание «Коммерсантъ» сообщает, что по итогам первых трёх месяцев 2026 года на 8-10% выросло число кибератак на объекты российской критической информационной инфраструктуры (КИИ). Теперь доля атак на такую инфраструктуру превысила отметку в 70% от общего числа кибератак. Зачастую эти атаки проводятся через подрядчиков, у которых уровень защиты ниже.

Всего число атак на КИИ за первый квартал перевалило за отметку в 9000, составив 77% от количества атак на российские компании, по данным RED Security SOC. Это на 13% больше по сравнению с показателем 2024 года, что говорит о повышении интереса киберпреступников к наиболее значимым для государства и бизнеса отраслям.

По мнению экспертов, интерес вызывает ценность данных в этой сфере и возможность получить общественное внимание. Также говорится о хакерских группировках, работающих на иностранные государства.

Всё чаще злоумышленники применяют искусственный интеллект, который даёт возможность проводить современные атаки на множество целей. Благодаря его широкому распространению проводить атаки получают возможность всё менее технологически продвинутые злоумышленники.