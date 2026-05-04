Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Хакеры нарастили число атак на критическую информационную инфраструктуру России
Рост по итогам первого квартала 2026 года составил 8-10% и доля подобных атак превышает 70%

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что по итогам первых трёх месяцев 2026 года на 8-10% выросло число кибератак на объекты российской критической информационной инфраструктуры (КИИ). Теперь доля атак на такую инфраструктуру превысила отметку в 70% от общего числа кибератак. Зачастую эти атаки проводятся через подрядчиков, у которых уровень защиты ниже.

Всего число атак на КИИ за первый квартал перевалило за отметку в 9000, составив 77% от количества атак на российские компании, по данным RED Security SOC. Это на 13% больше по сравнению с показателем 2024 года, что говорит о повышении интереса киберпреступников к наиболее значимым для государства и бизнеса отраслям.

Изображение: Gemini

По мнению экспертов, интерес вызывает ценность данных в этой сфере и возможность получить общественное внимание. Также говорится о хакерских группировках, работающих на иностранные государства.

Всё чаще злоумышленники применяют искусственный интеллект, который даёт возможность проводить современные атаки на множество целей. Благодаря его широкому распространению проводить атаки получают возможность всё менее технологически продвинутые злоумышленники.

#россия #безопасность #интернет #хакеры #инфраструктура #рунет
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter