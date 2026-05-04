Двери времён среднего бронзового века показали, как люди защищали и организовывали свои жилища

Во время работ в Сейитёмер-Хёюке (кургане Сейитёмер) на западе Турции археологи нашли обугленные деревянные остатки. Они могут представлять собой деревянные двери среднего бронзового века. Результаты исследования под руководством археолога Семры Кайгысыз опубликованы в журнале социальных наук Университета Думлупынар.

Изображение: Kaygısız, S. (2026)

Находка была сделана в поселении примерно в 25 км к северо-западу от Кютахьи. Дверные проёмы, пороги и поворотные камни от бронзового века встречаются нередко, но сохранившиеся деревянные дверные полотна попадаются далеко не так часто. Они состоят из органических материалов, которые обычно разлагаются.

По этой причине древние двери реконструируют на основе косвенных свидетельств. Ими являются проёмы в стенах, пороговые камни, отверстия в столбах, поворотные камни и архитектурные следы. В данном случае остатки трёх сооружений могут принадлежать одностворчатым деревянным дверям. Остатки сохранились в обугленном и фрагментированном виде после пожаров.

Раскопки в Сейитёмер-Хёюке ведутся ещё с 1989 года. Здесь нашли ряд культурных слоёв, в состав которых входят римский, эллинистический, железный век, средний бронзовый век и ранний бронзовый век. Средний бронзовый век разделён на фазы D, C, B и A.

Рассматриваемый курган сохранил дома, улицы, крепостные стены, печи, очаги, складские помещения и производственные помещения. Найдены следы творчества и металлообработки.

В первом здании остатки двери имеют размеры около 0,64 м в ширину и 1,44 м в длину, здесь же найден поворотный камень. Во втором здании размеры двери были примерно 0,86 м в ширину и 1,59 м в длину. В третьем найдены грузила от ткацкого станка, фрагменты керамики и архитектурные элементы, включая очаг в форме подковы. Размер деревянного обугленного фрагмента двери здесь составляет около 0,68 м в ширину и 1,47 м в длину. Все двери были найдены лежащими на полу. Из этого сделан вывод, что они открывались внутрь. Двери сделаны из нескольких прямоугольных деревянных блоков или досок.

Эти находки связывают Сейитёмер-Хёюк с более широкими анатолийскими архитектурными традициями. В сельской местности западной Анатолии деревянные двери подобного рода используются и в настоящее время.