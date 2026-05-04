Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Двери времён среднего бронзового века показали, как люди защищали и организовывали свои жилища

Во время работ в Сейитёмер-Хёюке (кургане Сейитёмер) на западе Турции археологи нашли обугленные деревянные остатки. Они могут представлять собой деревянные двери среднего бронзового века. Результаты исследования под руководством археолога Семры Кайгысыз опубликованы в журнале социальных наук Университета Думлупынар.

Изображение: Kaygısız, S. (2026)

Находка была сделана в поселении примерно в 25 км к северо-западу от Кютахьи. Дверные проёмы, пороги и поворотные камни от бронзового века встречаются нередко, но сохранившиеся деревянные дверные полотна попадаются далеко не так часто. Они состоят из органических материалов, которые обычно разлагаются.

Изображение: Kaygısız, S. (2026)

По этой причине древние двери реконструируют на основе косвенных свидетельств. Ими являются проёмы в стенах, пороговые камни, отверстия в столбах, поворотные камни и архитектурные следы. В данном случае остатки трёх сооружений могут принадлежать одностворчатым деревянным дверям. Остатки сохранились в обугленном и фрагментированном виде после пожаров.

Раскопки в Сейитёмер-Хёюке ведутся ещё с 1989 года. Здесь нашли ряд культурных слоёв, в состав которых входят римский, эллинистический, железный век, средний бронзовый век и ранний бронзовый век. Средний бронзовый век разделён на фазы D, C, B и A.

Изображение: Kaygısız, S. (2026)

Рассматриваемый курган сохранил дома, улицы, крепостные стены, печи, очаги, складские помещения и производственные помещения. Найдены следы творчества и металлообработки.

Изображение: Kaygısız, S. (2026)

В первом здании остатки двери имеют размеры около 0,64 м в ширину и 1,44 м в длину, здесь же найден поворотный камень. Во втором здании размеры двери были примерно 0,86 м в ширину и 1,59 м в длину. В третьем найдены грузила от ткацкого станка, фрагменты керамики и архитектурные элементы, включая очаг в форме подковы. Размер деревянного обугленного фрагмента двери здесь составляет около 0,68 м в ширину и 1,47 м в длину. Все двери были найдены лежащими на полу. Из этого сделан вывод, что они открывались внутрь. Двери сделаны из нескольких прямоугольных деревянных блоков или досок.

Изображение: Kaygısız, S. (2026)

Эти находки связывают Сейитёмер-Хёюк с более широкими анатолийскими архитектурными традициями. В сельской местности западной Анатолии деревянные двери подобного рода используются и в настоящее время.

#турция #археология #раскопки #бронзовый век
Источник: arkeonews.net
