Падение продаж электроники привело к необходимости расширять ассортимент

Одна из крупнейших в России торгующих электроникой сетей, «М.Видео», собирается расширить ассортимент продукции и начать продавать продукты питания. Например, в ассортименте её товаров уже предлагается более 200 видов кофе. В мае компания начнёт предлагать покупателям такие продукты, как чай, конфеты, печенье, шоколад, орехи, безалкогольные напитки.

Двигаясь в этом направлении, компания будет сотрудничать с десятками поставщиков и производителей кондитерских продуктов, напитков, кофе, чая. В настоящее время идут переговоры с крупными FMCG-производителями и дистрибьюторами, которым может показаться интересным получить в партнёры популярную торговую площадку с развитой складской и логистической инфраструктурой. «М.Видео» обладает складскими мощностями класса А и А+, то есть имеет возможность хранить товары вышеназванных категорий, включая мясную продукцию.

В компании уверены в большом спросе на подобные товары внутри своей экосистемы. В «М.Видео» рассчитывают на расширение сценариев взаимодействия потребителей со своей платформой и регулярные покупки товаров из разных категорий. Первые результаты мотивируют компанию продолжать двигаться в этом направлении. В частности, бренд Cofesso менее чем за три недели сотрудничества с «М.Видео» принёс почти миллион рублей дохода, многие позиции были распроданы полностью.