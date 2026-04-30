Помочь в этом должен космический аппарат «Спектр-РГ» с минимальным расходом топлива

Приближающийся к Земле астероид Апофис заставляет обратить на него свой взор астрономов всего мира. В Самарском университете имени Королёва астероид планируют изучить при помощи уже существующего космического аппарата. Речь идёт о космической обсерватории «Спектр-РГ», план использования которой был разработан совместно с представителями Института космических исследований РАН.

В апреле 2029 года Апофис приблизится к Земле на расстояние примерно 30000 км. Обсерватория «Спектр-РГ» завершит свою основную миссию в виде изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне в нынешнем году. Дальше ничего не мешает изменить траекторию аппарата и отправить его навстречу с астероидом.

Моделирование разных сценариев позволило выбрать оптимальный вариант действий. В плане расхода топлива самым экономичным выбором является запуск миссии 13 сентября 2028 года. К 13 апреля 2029 года аппарат подберётся к астероиду на расстояние 18000 км. До сих пор его исследовали в лучшем случае с расстояния 14 млн км. В результате можно будет собрать намного более подробные по сравнению с прежними данные и вернуться на прежнюю орбиту для продолжения работы.

Существует также вариант подойти к астероиду всего на несколько сотен километров, но в таком случае придётся неоднократно задействовать двигатели, и расход топлива вырастет.

В будущем такой метод можно задействовать для проведения других космических миссий. Результаты проведённых расчётов и план будущей миссии опубликовали в научных журналах «Космические исследования» и Solar System Research.