Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Между этими катастрофами на территории современного Ирака прошло 2600 лет

В Ираке было опубликовано научное исследование, которое описало три сезона археологических работ у одного из главных входов в древнюю Ниневию. Совместно с итальянскими исследователями местные специалисты обследовали ворота Шамаш в Ниневии.

Один археологический памятник сохранил следы разрушений двух разных эпох. Здесь можно найти как свидетельство падения одного из наиболее могущественных городов Древнего мира, так и современной войны.

Изображение: Тимоти Харрисон и др., 2026

Ворота Шамаш были одними из 18, через которые осуществлялся доступ в ассирийскую столицу Ниневию на восточном берегу реки Тигр. Их построили во времена Сеннахериба с 705 по 681 год до н. э. Эти ворота стояли на дороге, которая соединяла Эрбиль и Ниневию. Внутри городских стен эта дорога вела к кургану Наби-Юнус и царскому дворцу, связанному с Асархаддоном.

Сохранившиеся на каменном покрытии следы говорят о том, что по этому маршруту проходило интенсивное движение. Исследователи выявили минимум два этапа мощения. Первоначальное покрытие могло состоять из больших каменных плит, а более поздняя перекладка может относиться к правлению Ашшурбанипала, и в ней использовались слои сырцового кирпича, мелкой гальки, глины и битого обожжённого кирпича.

Изображение: Тимоти Харрисон и др., 2026

Раскопки показали следы разрушения VII века до н. э. Это был период падения Ниневии под натиском коалиции, в которую входили мидийцы и вавилоняне, в 612 году до н. э. От той эпохи нашли бронзовые и железные наконечники стрел, керамику, человеческие останки и фрагменты. Скопление пепла и древесного угля указывают на пожар при разрушении ворот.

Изображение: Тимоти Харрисон и др., 2026

В число наиболее важных находок вошли 196 фрагментов связанной с царём Ашшурбанипалом стелы. Высеченный из мягкого камня памятник мог иметь два лица с надписями. Изначально высота монумента была не менее 2 м, ширина 80-100 см, толщина 26 см.

Изображение: Тимоти Харрисон и др., 2026

Вторая связанная с воротами катастрофа случилась уже в наши дни. С 2014 по 2017 год они были превращены в оборонительную позицию, и под ними были прорыты примерно 270 м туннелей. Обследование с применением 3D-лазерного сканирования в 2021 году показало угрозу этих туннелей для устойчивости ворот. Программа развития ООН помогла стабилизировать туннели в 2022 году. Их засыпали мешками с содержащим грунт песком.

Изображение: Тимоти Харрисон и др., 2026

Исследователи надеются разработать программу раскопок, консервации и реставрации для сохранения этого исторического места, сумевшего пережить не один катаклизм.

#археология #раскопки #ирак
Источник: arkeonews.net
