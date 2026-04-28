Блогер
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
Своим опытом поделились пользователи в социальных сетях

Российские пользователи социальных сетей в последние дни пишут о том, что маркетплейсы вроде Wildberries и Ozon оказались доступны при активном VPN. Об этом же сообщают журналисты ряда технологических изданий, решивших проверить данные утверждения. Опыт различных пользователей может отличаться, поскольку всё зависит от сочетания конкретного магазина и сервиса VPN. Некоторые из них позволяют получить доступ, другие остаются заблокированными.

Помимо маркетплейсов, возможность работать с VPN была обнаружена на таких сервисах, как «Яндекс Карты», платёжная система «Яндекс Pay», «Яндекс Книги», сайтах «Пятёрочки» и «Перекрёстка», сервисе 2ГИС. Опять же, всё зависит от конкретного VPN.

Изображение: Gemini

Ограничение на посещение российских сервисов посредством VPN ввели 15 апреля. Эти сервисы обязаны были выполнять требования Минцифры, если хотели оказаться в белых списках, то есть доступ к ним сохранялся бы даже при ограничениях мобильного интернета. Очень быстро на маркетплейсах заметили снижение объёма продаж, активность пользователей на платформах с блокировками сократилась.

Также уменьшилось и количество продавцов, ассортимент стал более скудным. Часть пользователей решила совершать покупки в других местах, вроде социальных сетей и мессенджеров. Вернутся ли они на маркетплейсы и как долго сохранится возможность работать с ними через VPN, пока неизвестно.

#интернет #wildberries #vpn #ozon #блокировки #рунет
Источник: hi-tech.mail.ru
